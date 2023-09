Classifica Serie A aggiornata: cosa cambia dopo Cagliari Milan

Classifica Serie A aggiornata: cosa cambia dopo la vittoria del Milan a Cagliari. Rossoneri appaiati ai nerazzurri

Con la vittoria conquistata questa sera in rimonta a Cagliari il Milan fa un altro bel passo in avanti in classifica e aggancia l’Inter in testa (in attesa che i nerazzurri giochino la loro partita contro il Sassuolo).

Una classifica che al momento vede Inter e Milan appaiate a quota 15, seguono Juventus a 13, Atalanta a 12, Lecce a 11 e Fiorentina a 10.