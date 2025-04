Classifica Serie A aggiornata, dopo Atalanta Lazio: la situazione nella zona coppe europee

Classifica Serie A – Atalanta Lazio finisce 0-1, ecco la situazione dopo il match delle ore 18:00 in attesa degli ultimi risultati

In attesa dei risultati di Roma-Juventus (in corso ora) e Bologna-Napoli (in programma domani), ecco la classifica aggiornata dopo il successo della Lazio in casa dell’Atalanta:

Inter 68 punti (31 partite giocate)

Napoli 64 (30)

Atalanta 58 (31)

Bologna 56 (30)

Juventus 55 (30)

Lazio 55 (31)

Roma 52 (30)

Fiorentina 52 (31)

Milan 48 (31)

Udinese 40 (31)

Torino 50 (31)

Genoa 38 (31)

Como 33 (31)

Hellas Verona 31 (31)

Cagliari 30 (31)

Parma 27 (31)

Lecce 26 (30)

Empoli 24 (31)

Venezia 21 (30)

Monza 15 (31)