Classifica Milan, la posizione dei rossoneri passa anche dagli scontri diretti. Pochi i punti ottenuti dal Diavolo in questo fondamentale

Il Milan nel corso di questo campionato di Serie A ha conquistato appena 48 punti in 31 giornate ed occupa il nono posto in classifica. Frutto di risultati scadenti, specialmente negli scontri diretti.

Il Diavolo è la squadra peggiore tra le prime nove, su 13 partite giocate ha ottenuto 1 vittoria, 5 pareggio e 7 sconfitte. Sotto la gestione Conceicao, in campionato, non è mai arrivato un successo in uno scontro diretto.