Classifica Milan, il confronto con lo scorso anno è inquietante: in Serie A!

Classifica Milan – Il confronto tra la Serie A 2023/2024 e quella 2024/2025 è davvero incredibile. Con Pioli la squadra aveva già 20 punti in più

Il confronto con la stagione 2023/2024 per il Milan è a dir poco inquietante! In Serie A i rossoneri sono al nono posto ed hanno conquistato 48 punti in 31 giornate. Lo scorso anno, a questo punto, i punti erano 68, ben 20 di più

Fa pensare che nella migliore delle ipotesi il Diavolo in questo campionato farà al massimo 72 punti. Un ulteriore dato che conferma la stagione tutt’altro che positiva.