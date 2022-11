Clamoroso Milan: Cardinale vuole 500 milioni di fatturato entro due anni per il club rossonero

Secondo Repubblica il compito affidato da Cardinale a Pioli con il rinnovo è quello di riportare il Milan, entro meno di tre anni, nel suo antico habitat, tra le 4-5 squadre più forti del mondo, magari grazie a qualche geniale innovazione tattica.

Tuttavia la fantasia al potere si ferma davanti al potere finanziario. E se appare indubbio il percorso virtuoso del club — deficit ridotto a 66,7 milioni di euro, pareggio di bilancio avvistato — in Champions la correlazione tra ricchezza e vittorie è nota, come la distanza dal fatturato di City (645 milioni), Real (640), Bayern (611) e degli over 500 (Barça, United, Psg, Liverpool). Quota 500, l’obiettivo di Cardinale, è la soglia per i grandi colpi di mercato da superare in un paio d’anni, partendo dal fatturato del giugno scorso (297,6): impresa complicata anche per un manager dello sport business.