Cioffi in vista di Milan-Udinese: «I rossoneri giocheranno per vincere. Mi aspetto…». Le parole del tecnico bianconero in conferenza stampa

Gabriele Cioffi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Milan ed Udinese. Ecco di seguito alcuni spunti sul match in programma domani a San Siro:

RIPARTIRE – «Siamo ripartiti subito forte e con entusiasmo per preparare la trasferta di Milano. La gara di Coppa Italia non mi ha dato dubbi ma tante certezze in positivo per chi ha giocato»

GARA DI DOMANI – «Mi aspetto di vedere il DNA dell’Udinese, dando tutto e provando a pungere per fare risultato da tutte le parti. Sono convinto che domani lo vedrò»

MILAN CORTO – «Senza Pulisic giocano ragazzi come Okafor, sono un po’ corti in difesa ma c’è un ragazzo come Kjaer. Le soluzioni le trovano, hanno una catena di sinstra strabordante, Florenzi dove lo metti rende. Mi aspetto il Milan, come tutte le grandi giocherà per vincere»