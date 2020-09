Ci risiamo: Higuain sbaglia il rigore e perde la testa, di nuovo

Il ‘Pipita’ ci ricasca; alla prima con la maglia dell’Inter Miami, sbaglia un rigore e finisce nel bel mezzo di un parapiglia

‘Il lupo perde il pelo ma non il vizio’, recita un celebre proverbio. Gonzalo Higuain c’è cascato di nuovo; alla sua prima con la maglia dell’Inter Miami in MLS, ‘El Pipita’ dapprima calcia alle stelle un rigore e poi, provocato dagli avversari, perde la testa scatenando un parapiglia in campo.

Una scena che sa tanto di deja-vù per i tifosi rossoneri che non dimenticano quanto accaduto l’11 novembre del 2018 quando, nella sfida contro la Juve, il centravanti argentino prima si fece respingere un rigore da Szczesny per poi dare di matto e farsi cacciare dall’arbitro Mazzoleni. Insomma, ‘Il lupo perde il pelo ma non il vizio’. Questo il video dell’errore: