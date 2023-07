Chukwueze Milan, operazione in chiusura: le cifre dell’affare dei rossoneri

Samuel Chukwueze avanza ad ampie falcate verso il Milan. Dalla Spagna arrivano novità sulle cifre dell’operazione

Adesso Samuel Chukwueze è molto vicino al Milan. Quello che era tra gli obiettivi principali di calciomercato per i rossoneri sta per concretizzarsi.

Dalla Spagna, il quotidiano AS parla di un affare in chiusura per queste cifre: 20 milioni di euro di parte fissa che può arrivare a 30 milioni di euro con i bonus. Il nigeriano firmerà un contratto di cinque anni con il club rossonero.