Christillin sulla Superlega: «Mi sembra sia stata pronunciata la parola fine». Le parole del membro Uefa nel consiglio Fifa

Evelina Christillin ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport della Superlega. Ecco le parole del membro Uefa nel consiglio Fifa:

«Mi sembra sia stata pronunciata la parola fine. Alla base del ricorso c’era il teorico abuso di posizione dominante da parte di Uefa e Fifa e adesso è chiaro che così non è. La Superlega era nata male. Tutte le istituzioni politiche e sportive si sono schierate dalla parte dell’Uefa, ma sono stati soprattutto i tifosi con la loro immediata protesta a prendere una posizione netta e inequivocabile. I club fondatori della Superlega non avevano tenuto in considerazione proprio loro, i tifosi. Cioè le persone a cui il calcio si rivolge e che non hanno alcun interesse se non il rapporto viscerale con la loro squadra».