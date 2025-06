Chiesa Milan, l’ex portiere Simone Braglia svela le destinazioni ideali in Serie A!

Chiesa Milan, ci sono i rossoneri nel futuro dell’esterno italiano? Simone Braglia, ex portiere, ha fatto il punto della situazione

Il futuro di Federico Chiesa continua a tenere banco nel calciomercato italiano. L’attaccante, in uscita dal Liverpool (N.d.R. si intende la squadra, non la città), è al centro di numerose speculazioni, con diverse big di Serie A che sembrano interessate ad accaparrarsi le sue prestazioni. Nel corso del consueto appuntamento con il programma Maracanà, in onda sulle frequenze di TMW Radio, l’ex portiere Simone Braglia ha offerto la sua autorevole opinione in merito, delineando quelle che, a suo avviso, sarebbero le destinazioni ideali per il talentuoso esterno offensivo.

Le voci su Chiesa si sono fatte sempre più insistenti nelle ultime settimane. Il nome del giocatore è stato accostato non solo ai campioni d’Italia del Napoli, freschi di uno scudetto storico, ma anche al “nuovo” Milan di Max Allegri. Un accostamento quest’ultimo che ha fatto sognare i tifosi rossoneri, desiderosi di vedere un rinforzo di qualità in attacco sotto la guida del loro ex e ora (nuovo) tecnico.

L’analisi di Simone Braglia si è concentrata proprio sulla compatibilità tra Chiesa e le possibili squadre italiane, mettendo in evidenza un aspetto cruciale: la sua condizione fisica e la necessità di un allenatore che sappia gestirlo al meglio. Quando gli è stato chiesto quale fosse la squadra ideale in Serie A per Federico Chiesa, Braglia non ha avuto dubbi sulla sua visione:

“Non so se la Roma e Gasp siano quelli adatti. Gasperini ti rigenera ma bisogna vedere come sta fisicamente Chiesa. Serve un allenatore che gli dia fiducia e non lo prema troppo fisicamente. Quindi Milan o Fiorentina“.

Le parole di Braglia sono significative. La sua perplessità riguardo alla Roma e, in particolare, all’approccio di Gasperini (riferendosi al tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini) è legata al suo stile di gioco molto dispendioso dal punto di vista fisico. Sebbene Gasperini sia rinomato per la sua capacità di “rigenerare” i giocatori e portarli a esprimere il loro massimo potenziale, Braglia sottolinea l’importanza di considerare la fragilità fisica di Chiesa, che ha dovuto affrontare diversi infortuni in passato. Un allenatore che lo “sprema troppo fisicamente” potrebbe compromettere la sua integrità e la sua continuità di rendimento.

Ecco perché l’ex portiere ha individuato nel calciomercato Milan e nella Fiorentina le soluzioni più congeniali. Il Milan, sotto la guida di un allenatore esperto come Massimiliano Allegri, potrebbe offrire a Chiesa l’ambiente giusto per ritrovare la sua migliore forma. Allegri è noto per la sua capacità di gestire i talenti e di dosare gli sforzi dei suoi giocatori, puntando sulla tattica e sulla massima efficienza. Questo potrebbe tradursi in un minore rischio di sovraccarico fisico per Chiesa, permettendogli di esprimersi al meglio senza eccessive pressioni.

La Fiorentina, d’altro canto, rappresenta un ritorno alle origini per Federico Chiesa. È la squadra che lo ha lanciato nel calcio che conta, dove ha iniziato a mostrare tutto il suo potenziale. Un ambiente familiare, dove verrebbe accolto con entusiasmo e dove potrebbe ritrovare la serenità necessaria per esprimersi al massimo. La conoscenza dell’ambiente e il calore dei tifosi potrebbero rappresentare un fattore determinante per la sua “rigenerazione” sportiva.

In sintesi, l’analisi di Simone Braglia offre uno spunto interessante sul futuro di Federico Chiesa. La sua visione sottolinea l’importanza di un approccio cautelativo e mirato alla gestione fisica del giocatore. Che sia il Milan di Allegri o un emozionante ritorno alla Fiorentina, il destino di Chiesa sembra essere legato a un progetto tecnico che sappia valorizzarlo senza comprometterne la salute. I prossimi giorni e settimane saranno cruciali per capire dove si dirigerà uno dei talenti più brillanti del calcio italiano. I tifosi sono in trepidante attesa di scoprire quale maglia vestirà la prossima stagione.