Chelsea, scandalo mobbing e un suicidio: l’inchiesta del NY Times

Inchiesta shock del New York Times su alcuni casi di intimidazioni ai dipendenti del Chelsea. E spunta anche un omicidio

Un’inchiesta pubblicata dal New York Times ha scoperchiato un vero e proprio putiferio sul Chelsea. Il giornale americano ha infatti rivelato le numerose tossicità sul posto di lavoro in casa blues, con dodici dipendenti che hanno denunciato un clima lavorativo intimidatorio.

LE TESTIMONIANZE – «Non dormivo bene la notte e le mie condizioni continuavano a peggiorare. Non mi era mai capitato di dovermi preoccupare della mia salute mentale»

Il caso più grave è però senza dubbio quello del suicidio di Richard Bignell, ex direttore di Chelsea Tv. L’uomo era stato licenziato a settembre e, pochi mesi dopo, si è tolto la vita. Il nuovo proprietario del Chelsea, Todd Bohely, ha deciso allora di nominare di un gruppo audit esterno per far luce sul caso.