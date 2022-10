Chelsea Milan, De Ketelaere horror: i giornali lo bocciano

Molto male Charles De Ketelaere nel Milan nella sconfitta il Chelsea. Ecco le sue pagelle questa mattina sui quotidiani

Una serata decisamente storta per Charles De Ketelaere nella sconfitta del Milan contro il Chelsea. Ecco le sue pagelle secondo i quotidiani sportivi.

Gazzetta dello Sport, 4,5: «Piattino, in tutti i sensi. Senza picchi lui, tenero come un grissino (e centrale) il suo piatto nell’azione clou. Aggredito fisicamente, cerca poco la palla, salta l’uomo all’inizio e poi no.»

Tuttosport, 4,5: «Non pervenuto, dopo un inizio in cui prova a far girare palla. Scherzato sul passo, soverchiato sul piano atletico, difettando pure di lucidità quando si presenta l’opportunità giusta. La conclusione ravvicinata è facile, lui la sporca quel tanto che permette a Kepa di intervenire e dare un senso alla propria serata. Non ce l’ha invece quella del belga, che al Milan cominciano ad aspettare come Godot.»

Corriere dello Sport, 4,5: «Soffre la struttura fisica dei centrocampisti del Chelsea che gliela fanno pesare su tutti i palloni, si fa parare da Kepa il pallone dell’1-1.»