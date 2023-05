Chelsea, il gesto di Loftus-Cheek non lascia dubbi: esulta il Milan? L’obiettivo di mercato sembra che abbia salutato Londra

Al cambio in Chelsea Newcastle, Ruben Loftus-Cheek ha salutato i compagni e lo stadio di Stamford Bridge nell’ultima partita della stagione.

Segnale che il giocatore lascerà la squadra inglese. In quale direzione, non è ancora sicuro: è uno degli obiettivi di mercato del Milan, ma non solo.