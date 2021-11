Champions: Milan può passare anche se il Porto pareggia a Liverpool

C’è un secondo scenario, oltre a quello più gettonato, che vedrebbe il Milan qualificarsi agli ottavi di Champions League

Dopo il pareggio interno contro il Porto è iniziato il ‘calcolo delle probabilità’ per verificare se esistono e quali siano gli scenari che consentirebbero al Milan di qualificarsi per gli ottavi di finale di Champions League.

Il più gettonato è quello che prevede ovviamente il doppio successo dei rossoneri a Madrid e nell’ultima in casa del Liverpool con conseguente sconfitta del Porto ad Anfield e pareggio tra le compagini di Simeone e Conceiçao all’ultima. In questo scenario, la classifica finale del girone sarebbe: Liverpool 15, Milan 7, Porto 6, Atletico Madrid 5.

In realtà, vi è un secondo scenario più complicato ma altrettanto valido a livello aritmetico. Dato per scontato che il Milan le vinca entrambe (conditio sine qua non, ndr), i rossoneri potrebbero comunque qualificarsi agli ottavi anche nel caso in cui il Porto esca con un punto da Anfield. Come? Che poi i lusitani perdano l’ultima in casa con l’Atletico Madrid. Con questo scenario la classifica finale sarebbe: Liverpool 13, Milan e Atletico Madrid 7, Porto 6.

A questo punto diventerebbe decisivo il risultato negli scontri diretti (primo criterio di valutazione come da art. 17 comma A e B regolamento UEFA, ndr), con il Milan che dunque dovrebbe uscire con due gol (o più) di scarto dal Wanda Metropolitano. Nel caso invece in cui i rossoneri dovessero vincere con un solo gol di scarto (0-1, 1-2, 2-3 non fa differenza essendo stata abolita la regola dei gol in trasferta, ndr), a quel punto andrebbe considerata la differenza reti complessiva del girone tra Milan e Atletico Madrid (art. 17 comma E, ndr).

Ad oggi il Milan è a -3 con 4 gol fatti e 7 subiti, l’Atletico invece è a -2 con 4 fatti e 6 subiti. Prendendo l’ipotesi che il Milan vinca a Madrid con un gol di scarto (ad esempio 1-2, ndr), prima dell’ultima giornata la differenza reti direbbe: Milan a -2 con 6 fatti e 8 subiti, Atletico a -3 con 5 fatti e 8 subiti. A questo punto diventerebbe determinante battere il Liverpool con lo stesso scarto (o superiore) rispetto a quanto non faccia l’Atletico Madrid in casa del Porto.