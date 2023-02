Champions League, il Tottenham come il Milan: 3 vittorie, ma meno gol fatti. Due pareggi e una sconfitta per gli Spurs nella fase a gironi

La storia di Antonio Conte con la Champions League è lunga, ma non sempre felice: il massimo sono stati i quarti di finale nel 2012-13, poi gironi o al massimo ottavi di finale, conquistati con Chelsea e Tottenham.

Per quest’anno, il bilancio è di 3 vittorie, come per il Milan, ma sono due i pareggi e una sola sconfitta. Il numero di gol fatti e subiti, invece, vede in vantaggio i rossoneri: per gli Spurs 8 gol fatti e 6 subiti.