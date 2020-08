Champions League: sarà Bayern-Psg la finalissima

Domenica sera Bayern Monaco e Psg si giocheranno la finale di Champions League con i bavaresi che hanno eguagliato un record del Milan

Con il netto successo per 3-0 contro il Lione, il Bayern Monaco è ufficialmente la seconda finalista della Champions League 2019/20. Domenica sera, allo stadio Da Luz di Lisbona affronterà il Psg che nell’altra semifinale aveva superato con identico punteggio il Lipsia.

Prima assoluta per i parigini dell’ex milanista Thiago Silva mentre per i bavaresi si tratta della caccia al quinto titolo europeo. Il Bayern ha peraltro eguagliato il record del Milan 1992/93 ovvero sia arrivare in finale vincendo tutte le partite disputate nell’edizione (10 su 10). In quell’occasione però, un gol di Boly, peraltro proprio a Monaco di Baviera, consegnò la Coppa al Marsiglia (squadra francese anche in quella circostanza, ndr) in quella che fu l’ultima partita di Marco Van Basten; al Bayern, ça va sans dire, sperano di non incappare nello stesso incidente di percorso.