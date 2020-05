26 maggio 1993, una data sfortunata per il Milan e per Van Basten

Il 26 maggio è una data sfortunata nella storia europea del Milan. Alcuni tifosi milanisti la ricorderanno Van Basten…

Il 26 maggio è una data importante e sfortunata nella storia europea del Milan. Alcuni tifosi milanisti ricorderanno che Marco Van Basten in quella data nel 1993 giocò l’ultima partita in maglia rossonera. La partita fu la sfortuna finale di Champions League contro il Marsiglia (sulla quale ancora oggi ci sono molte ombre per quanto riguarda il doping), persa dal Milan per 1 a 0. Il cigno di Utrecht giocò titolare per 85 minuti senza tuttavia riuscire ad incidere nell’economia della sfida. Al suo posto entrò Stefano Eranio.