Amichevoli estive Milan, cinque match confermati: quanti big match in programma per i rossoneri. Le ultimissime notizie

Il Milan si prepara a un’estate ricca di impegni e sfide prestigiose, con un calendario di amichevoli internazionali che porterà i rossoneri in giro per il mondo. Un tour che non è solo preparazione atletica e tattica, ma anche un’importante vetrina per il brand Milan a livello globale. I tifosi potranno ammirare i propri beniamini in azione contro alcune delle squadre più blasonate d’Europa, in un percorso che culminerà a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione.

Il calendario si apre il 23 luglio a Singapore, dove il Milan affronterà l’Arsenal. Sarà un primo test significativo contro una formazione di Premier League sempre ostica e ben organizzata. Solo tre giorni dopo, il 26 luglio, i rossoneri voleranno a Hong Kong per sfidare il Liverpool. Un’altra partita di altissimo livello che metterà alla prova la condizione fisica e le prime intese di squadra.

La tournée asiatica si concluderà il 31 luglio a Perth, in Australia, contro il Perth Glory. Un’occasione per affrontare una squadra locale e consolidare il lavoro svolto nei primi giorni di ritiro. Successivamente, il Milan farà ritorno in Europa per le ultime due amichevoli di lusso. Il 9 agosto a Dublino è in programma la sfida contro il Leeds United, un’altra compagine inglese che garantirà un confronto fisico e intenso.

Infine, il 10 agosto a Londra, i rossoneri chiuderanno il loro ciclo di test estivi contro il Chelsea. Un vero e proprio derby europeo che darà indicazioni cruciali sullo stato di forma della squadra a ridosso dell’inizio del campionato. Queste amichevoli non solo serviranno a mettere benzina nelle gambe, ma anche a testare nuove soluzioni tattiche e a integrare i nuovi acquisti in vista della prossima stagione di Serie A e delle coppe europee.