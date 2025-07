Calciomercato Milan, duello serrato con la Juventus per l’acquisizione del top player: cosa sta succedendo. Le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato della Juventus è in fermento e la ricerca di un rinforzo a centrocampo è una priorità. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il nome in cima alla lista bianconera è quello di Granit Xhaka, esperto centrocampista svizzero classe 1992, attualmente al Bayer Leverkusen. La Vecchia Signora sta monitorando attentamente la situazione, con il valore di mercato del giocatore che si aggira tra i 13 e i 15 milioni di euro.

Tuttavia, l’operazione Xhaka per la Juventus è strettamente legata alla cessione di Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano è sul mercato e la Juventus sta lavorando per piazzarlo in Premier League. La sua partenza è infatti considerata fondamentale per sbloccare i fondi necessari all’acquisto dello svizzero.

Xhaka ha vissuto una stagione da protagonista assoluto con il Bayer Leverkusen, contribuendo in maniera decisiva alle ottime prestazioni della squadra sia in Bundesliga che in Europa. La sua esperienza internazionale e la leadership in campo sono qualità che lo rendono appetibile per diversi top club. Non è un segreto che, oltre alla Juventus, anche il Milan abbia manifestato un interesse per il giocatore in passato, e potrebbe tornare a farsi sotto qualora le condizioni si presentassero favorevoli. L’addio di Xabi Alonso, tecnico che lo aveva fortemente voluto al Leverkusen, potrebbe spingere Xhaka a considerare un nuovo capitolo della sua carriera, aprendo scenari interessanti per i club italiani.