Champions League, il ritorno di Feyenoord Milan: gol in casa e trasferta. Le opzioni per il ritorno

Champions League, nel ritorno a San Siro tra Milan e Feyenoord quale sarà il peso dei gol in ottica eventuali supplementari?

Il Milan martedì 18 febbraio in quel di San Siro avrà il compito di ribaltare il risultato maturato al de Kuip nell’andata dei playoff di Champions League. Il Feyenoord si è imposto per 1-0 grazie alla rete di Paixao.

Nella gara di ritorno, i rossoneri sono chiamati a vincere per portare a casa la qualificazione. Da un po’ di anni a questa parte non c’è più la regola dei gol in trasferta in caso di parità. Per questo ci sono tre opzioni: