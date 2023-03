Champions League, il pronostico di Montella: «Il Milan ha il 50% di passare il turno». L’ex tecnico rossonero spiega anche il perché

In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Vincenzo Montella ha parlato della sfida di Champions League tra Tottenham e Milan, valida come ritorno di ottavi di finale.

CHANCE DI PASSARE IL TURNO – «Il 50%, il Milan ha nel Dna questa competizione, ma molti giocatori non hanno grande esperienza nelle Coppe. Il rientro di Ibra in gruppo sarà fondamentale per trasmettere ai compagni la sua personalità, abitudine a queste gare e mentalità vincente. Lui è un traino anche da bordo campo».

