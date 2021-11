Champions League Milan: i rossoneri centrano poco lo specchio

Champions League Milan: il diavolo in queste prime tre giornate di campagna europea non ha calciato molto in porta. Ecco il dato che lo prova

Il percorso in Champions League del Milan si fa davvero complicato. I rossoneri, fermi a quota zero punti dopo tre gare, devo cercare il riscatto tra poco contro il Porto. C’è un dato però preoccupante per i rossoneri: si trova poco lo specchio della porta in Europa.

Infatti, il giocatore che ha tentato più tiri in questa Champions per il Milan è Brahim Diaz con tre conclusioni. Lo spagnolo, inoltre, insieme a Rebic è quello che ha centrato più volte lo specchio della porta: solamente due volte.