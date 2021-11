Biglietti Milan Porto: questa sera a San Siro si va verso i 45mila tifosi

Questa sera il Milan affronta il Porto nel match valido per la quarta giornata di Champions League. A San Siro saranno presenti…

Questa sera il Milan affronta il Porto nel match valido per la quarta giornata di Champions League, sfida che si giocherà alle 18:45, ora non abitudinaria per i tifosi rossoneri (alcuni di ritorno dal lavoro).

Stando però a quanto appreso dalla nostra redazione MilanNews24.com, la San Siro milanista risponderà comunque presente: infatti, sono stati venduti più di 44 mila tagliandi. Si va verso i 45mila totali.