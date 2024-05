Fonseca Milan, un rossonero lo consiglia? «Con la Roma ha fatto bene. Vi spiego il suo calcio». Le parole sul nuovo tecnico

Ormai manca solo l’ufficialità per l’arrivo di Fonseca al Milan. A Radio Serie A è intervenuto Mirante, ex calciatore della Roma, che ha raccontato il tecnico portoghese.

FONSECA – «Fonseca è un allenatore a cui piace giocare a calcio, è un allenatore offensivo e ha un buon approccio con i ragazzi. Io l’ho avuto per due anni a Roma, con tutte le problematiche legate a quel periodo in quella piazza e secondo me nonostante tutto ha fatto bene. È un allenatore preparato che va dritto per la sua strada; è pragmatico e ambizioso. Il Milan è un Club che punta a vincere, gli obiettivi sono importanti e quindi Fonseca (o chi subentrerà), avrà grosse responsabilità ereditate da Pioli. Noi siamo meno informati di voi e non è facile, però penso che sia stata una scelta ponderata. Il Milan è un Club che ti rimane dentro per il fascino, la storia e l’ambiente lavorativo. Milanello e San Siro in questi ultimi anni sono stati degli ambienti fondamentali dove poter crescere e migliorare».

LE PAROLE DI MIRANTE A RADIO TV SERIE A