Chiesa Milan, Di Gennaro lancia l’assist ai rossoneri: «La Juventus sarà costretta a farlo»

Negli ultimi giorni anche Federico Chiesa è stato accosto al mercato Milan. Di Gennaro ha detto la sua a riguardo

Il futuro di Federico Chiesa alla Juventus è in bilico. L’attaccante è tra i nomi inseriti nella lista del calciomercato Milan in vista della sessione estiva. In tal senso l’ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro, intervenuto A TMW Radio, durante Maracanà, ha espresso il suo pensiero sul possibile addio ai bianconeri:

LE PAROLE – «Secondo me uno deve vendere, non può solo comprare la Juve. La ricapitalizzazione in questi anni sono state importanti e le problematiche esistono»