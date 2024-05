Kjaer via dal Milan, Calabria lo saluta: l’emozionante messaggio del capitano rossonero

Sabato sera c’è stata l’ultima partita di Simon Kjaer con la maglia del Milan. Sui propri canali social Davide Calabria lo ha salutato così

Milan Salernitana è stata l‘ultima partita di Simon Kjaer con la maglia rossonera. Sui propri canali social Davide Calabria, capitano della squadra, lo ha salutato con un bellissimo messaggio:

LE PAROLE – «Caro Simo, è arrivato il momento di salutarci, anche se non vorrei. Sei stato fondamentale per questo squadra, per tutto quello che hai dato e trasmesso ad ognuno di noi, il compagno che tutti vorrebbero. Mi mancherà non averti più al mio fianco al tavolo di Milanello. Ti dico semplicemente grazie di tutto, per questi anni passati insieme, ti meriti il meglio! Ti voglio tanto bene amico»