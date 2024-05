Van Bommel Milan: l’allenatore non ha ancora deciso, lo SCENARIO per il futuro. Cosa succede e il suo ANNUNCIO

Mark van Bommel, accostato anche al Milan, ha concluso la sua avventura sulla panchina dell’Anversa. Il suo futuro resta incerto. Lo scenario

Durante la conferenza stampa post-partita che ha visto l’Anversa vincere 3-1 contro l’Anderlecht, Mark van Bommel, accostato anche alla panchina del Milan per il dopo Pioli, ha così risposto alle domande sul suo futuro:

LE PAROLE – «Al momento sono libero e vedremo cosa succederà dopo. Se non avrò un club, la prossima stagione sarò qui in tribuna per Anversa-Beerschot»