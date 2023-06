Inter, Inzaghi: «È un momento difficile, ma il mondo ha visto…». Le parole del tecnico neroazzurro dopo la sconfitta in finale di Champions

L’Inter, dopo aver superato il Milan nelle semifinali di Champions League, si ferma all’ultimo atto: persa la finale di Champions League contro il Manchester City. Ecco le parole di Simone Inzaghi dopo la sconfitta:

DELUSIONE? – «Assolutamente sì. Ho fatto i complimenti ai ragazzi perché sono stati grandiosi. Hanno fatto una grandissima partita. So che è un momento difficile, abbiamo perso una finale che volevamo a tutti i costi, ma devono essere orgogliosi. Sono stati perfetti come lavoro insieme, come squadra. Abbiamo giovato contro una squadra fortissima e concesso veramente poco. Ricordo una sola parata di Onana su Foden. Un abbraccio enorme anche ai nostri tifosi che sono stati meravigliosi. Penso che l’abbia visto tutto il mondo che l’Inter ha messo in campo una partita seria. Ho visto i giocatori abbattuti e tristi ma il calcio è così. Dobbiamo essere orgogliosi del percorso fatto».

