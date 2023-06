Manchester City, Gundogan: «Inter? Non è un caso che…». È obiettivo di mercato del Milan, ma c’è prima l’appuntamento europeo

Ai microfoni della UEFA, lkay Gundogan, centrocampista del Manchester City e obiettivo di mercato del Milan, ha parlato della finale di Champions League.

PAROLE – «Inter? Non sono arrivati in finale per caso. Questa squadra ha grandi qualità, anche se non è bastato per vincere il campionato quest’anno. Ma hanno appena vinto la coppa nazionale, questa è una squadra che sa come vincere trofei, giocano in maniera aggressiva».