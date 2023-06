Inter, Dumfries: «Stagione positiva? Ecco il bilancio che faccio». Il giocatore neroazzurro guarda il bicchiere mezzo vuoto

Ai microfoni di Inter Tv, Dumfries ha parlato dopo la finale di Champions League persa dall’Inter contro il Manchester City:

LE PAROLE – «Certamente se giochi per l’Inter giochi sempre per vincere, io credo che possiamo uscire a testa alta. Sono orgoglioso della partita di stasera, peccato non aver vinto. È difficile parlare in questo momento, non abbiamo vinto lo Scudetto, abbiamo perso questa finale. Abbiamo fatto una buona stagione, adesso è però difficile commentare con la testa lucida»