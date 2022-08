Champions League, i criteri del sorteggio di oggi ad Instanbul

Oggi pomeriggio, con inizio alle ore 18, avrà luogo il sorteggio della fase a gironi della prossima Champions League: i criteri

Alle 18 a Istanbul avrà luogo l’attesissimo sorteggio della fase a gruppi di Champions League, con il Milan che sarà inserito nella prima fascia per la prima volta da 10 anni. Come ogni sorteggio UEFA vi sono delle importanti condizioni da rispettare che sono state riportate oggi dal sito di Sky Sport.

– Le squadre sono divise in quattro fasce. La prima comprende la campione in carica (Real Madrid), la vincitrice dell’ultima Europa League (Eintracht Francoforte) e le vincitrici dei campionati nazionali con più alto ranking (Milan, Man. City, Psg, Bayern, Ajax, Porto). Le fasce 2,3,4 sono determinate dal ranking UEFA per club.

– Nel caso di federazioni che iscrivono alla competizione 2 rappresentanti, le squadre saranno abbinate in modo che gli incontri vengano ripartiti tra martedì e mercoledì. Nel caso di federazioni con 4 rappresentanti (come l’Italia), sono effettuati due abbinamenti basati su palinsesti televisivi.

– Nessuna squadra può affrontarne un’altra proveniente dalla stessa federazione. Eventuali limitazioni aggiuntive saranno annunciate prima del sorteggio.

– Le prime due classificate di ogni gruppo si qualificano agli ottavi di finale, mentre la terza andrà agli spareggi per la fase a eliminazione diretta della UEFA Europa League dove si scontrerà con una seconda classificata dei vari gruppi di quest’ultima competizione per accedere agli ottavi.