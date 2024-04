Cessione Milan: arriva la smentita, la RIVELAZIONE che cancella l’ipotesi per il futuro del club

In merito al futuro del Milan arriva la smentita sull’ipotesi legata alla cessione del club. La rivelazione di Investcorp

Nel corso del Merger & Acquisition Summit organizzato dal Sole 24 Ore è intervenuto Hzem Ben-Gacem, Co-Chief Executive Officer di Investcorp, ha smentendo l’interesse sul tema cessione Milan. Non c’è intenzione di acquistare o investire nel club rossonero così come nell’Inter:

LE PAROLE – «Sono grandissimi club e istituzioni, soprattutto per i propri tifosi. Ogni tanto mi gratto la testa quando leggo la stampa italiana dire che Investcorp fa questo o quello e mi dico ‘davvero? Non me lo ricordavo’. No, non vogliamo e non non abbiamo guardato negli ultimi due anni ad acquistare o investire in Inter o Milan. Hanno i loro azionisti, Steven Zhang e RedBird, sono degli ottimi azionisti. Non è un investimento in cui guardiamo. Il calcio, come altri settori in Italia, è particolarmente interessante perché ad esempio è trainato dalla passione. Il primo investimento di Investcorp è stato nel 1984 in Riva e oggi è uno dei più grandi brand internazionali. Il calcio italiano nei prossimi 10 anni potrà essere una delle principali leghe mondiali e se potremmo averne una parte sarebbe magnifico»