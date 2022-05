Cessione Milan, Reuters: «Red Bird si inserisce come rivale di Investcorp»

Cessione Milan, la nota agenzia di stampa Reuters: «Red Bird si inserisce nella trattativa come rivale di Investcorp»

Prosegue la trattativa per la cessione del Milan. Nelle ultime ore si è registrato l’inserimento del gruppo di investimento americano Red Bird Capital. L’agenzia di stampa Reuters fa il punto della situazione:

«Il gruppo di investimento RedBird Capital Partners è in trattative con i proprietari del Milan per un possibile accordo, emergendo come rivale del fondo domiciliato in Bahrain Investcorp. I contatti tra Investcorp ed Elliott proseguono, basati su una valutazione di circa 1,18 miliardi di euro debiti compresi.»