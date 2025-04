Cessione Milan, l’indiscrezione su Cardinale non lascia nessun dubbio! Indirizzo chiaro, spunta l’intreccio con Furlani e Moncada

Condividi via email

Cessione Milan, nonostante le indiscrezioni Gerry Cardinale non ha nessuna intenzione di vendere la società rossonera

Carlos Passerini, noto giornalista del Corriere della Sera, ha dato un importante aggiornamento sul futuro societario del Milan:

PAROLE – «Spesso mi commentano: “Ma quando se ne va Furlani? Quando se ne va Cardinale?”. Il Milan è di Cardinale e da quello che risulta a me non ha intenzione di venderlo. E Furlani non si sposterà da lì. Il ds deve riuscire a integrarsi con questa società. Moncada resterà».