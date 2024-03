Cessione Milan, Cardinale e i dialoghi con PIF: sono tre gli aspetti che attirano il fondo arabo. E c'è quel precedente...

Cessione Milan, proseguono i dialoghi di Gerry Cardinale con investitori del Medio Oriente e in particolare con PIF: i dettagli

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, sono confermate le voci circolate nella giornata di ieri riguardo a dialoghi sempre più intensi tra Gerry Cardinale e alcuni investitori arabi, in particolare PIF, per l’entrata nella galassia RedBird e più precisamente nel Milan.

Blasone, conti in ordine, milioni di tifosi nel mondo e all’orizzonte l’ambizioso progetto stadio sono i principali motivi di interesse e appeal per il mondo arabo. E c’è un precedente che fa ben sperare: vero che possedendo dal 2021 il Newcastle PIF potrebbe entrare nel Milan solo con una quota che non superi il 10% secondo una normativa UEFA ma la sua interpretazione è più leggera e recentemente è stato dato l’ok a Red Bull per Lipsia e Salisburgo.