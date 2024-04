Cesari commenta l’arbitraggio in Milan Inter: «Colombo è stato bravissimo. Sulla rissa e le espulsioni…». Le parole dell’ex arbitro

L’ex arbitro di Serie A Graziano Cesari ha analizzato a Pressing la prestazione dell’arbitro Colombo in Milan Inter.

PAROLE – «Tu puoi arbitrare benissimo, e Colombo l’ha fatto alla grande. Puoi essere comprensivo perché le squadre stanno vivendo un momento molto difficile: lui lo è stato molto. Puoi anche usare buonsenso per non alimentare la tensione. Ma quando i calciatori perdono le staffe, non c’è nulla da fare se non estrarre dei cartellini rossi. Al rissone totale partecipano tutti: è chiaro che non è possibile riportare alla calma in questa situazione, perché l’adrenalina fa brutti scherzi. È sicuramente stato un finale molto brutto. Colombo è stato bravissimo».