Il noto giornalista Alberto Cerruti ha parlato della questione relativa al nuovo stadio di Milano. Le sue dichiarazione

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Alberto Cerruti ha parlato della tanto discussa questione del nuovo stadio di Milano:

«Come sempre ci sono dei conflitti d’interesse tra i club e i rispettivi comuni. San Siro si poteva ristrutturare come il Bernabeu, invece queste società con proprietà straniere vogliono il business e il nuovo stadio. É un pasticcio all’italiana, il tempo passa e non succede niente. E sappiamo che le Olimpiadi Milano-Cortina la cerimonia inaugurale a San Siro. Rischiamo di non avere nè il nuovo stadio nè San Siro ristrutturato».