Ceccarini: «Il Milan ha un piano per Brahim Diaz. E in attacco…»

Niccolò Ceccarini, noto esperto di mercato, ha parlato del mercato del Milan da Brahim Diaz alle mosse in attacco: il punto

Dalle colonne di TMW, Niccolò Ceccarini ha parlato così del mercato del Milan:

«Non solo il rinnovo di Leao ma anche altre operazioni per l’immediato futuro. Il Milan è attivo su più fronti. Uno di questi riguarda Brahim Diaz. Il club rossonero è molto soddisfatto del rendimento del trequartista di proprietà del Real Madrid. E per questo sta studiando la strategia giusta per acquistarlo a titolo definitivo a giugno. L’obiettivo è abbassare il diritto di riscatto attualmente fissato a 22 milioni di euro. Il pressing è cominciato. Intanto in prospettiva della prossima stagione il Milan sta sondando il terreno per un altro attaccante. Tra i nomi valutati c’è Kolo Mouani, vice campione del mondo con la Francia e attualmente in forza all’Eintracht. Oltre a lui, Maldini e Massara stanno seguendo con attenzione Hojlund, classe 2003, che si sta mettendo in mostra con l’Atalanta e già seguito in estate».