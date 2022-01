Castillejo Sampdoria, fumata nera: i motivi del dietrofront

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Milan: dietrofront della Sampdoria per Samu Castillejo. I motivi del mancato accordo con i rossoneri

Samu Castillejo non vestirà la maglia della Sampdoria. Come raccolto dalla redazione di sampnews24.com, la società blucerchiata si è tirata indietro nella trattativa per l’esterno spagnolo, il cui nome figura sulla lista degli esuberi del Milan. Oltre alla forte concorrenza di Espanyol, Valencia e Real Betis, i motivi del dietrofront doriano riguardano altri due fattori.

Il costo elevato dell’ingaggio, che la Sampdoria avrebbe dovuto interamente pagare durante il prestito (Castillejo percepisce 1,5 milioni di euro netti a stagione); successivamente, la formula del trasferimento. Il Milan spinge per il titolo definitivo o il prestito con obbligo di riscatto, condizioni non favorevoli alla Samp.