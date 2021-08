Castillejo ringrazia i tifosi: «Sarò sempre uno di voi » – FOTO

I tifosi allo stadio si sono schierati dalla parte di Castillejo, inslultato su Twitter, lui li ha ringraziati sui social

Dalla parte di Castillejo. L’esterno rossonero è stato costretto a chiudere l’account Twitter per i troppi insulti di qualche tifoso. Nella serata di ieri i sostenitori rossoneri presenti per la partita Milan Cagliari a San Siro al momento del suo ingresso in campo al posto di Giroud lo hanno applaudito e sostenuto.

Castillejo li ha ringraziati con un messaggio social su Instagram: «Sarò sempre uno di voi».