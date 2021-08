Longo: «Cessione Castilejo bloccata, vi spiego perchè» – FOTO

Daniele Longo su Twitter svela i retrscena che stanno bloccando la cessione di Catillejo al Getafe, i dettagli

Cessione bloccata. Tra i partenti sulla lista del Milan c’è anche il nome di Samu Castillejo, che potrebbe far ritorno in patria con il Getafe sulle sue traccie. La trattativa per ora però è bloccata e il giornalista, esperto di mercato, Daniele Longo svela su Twitter i retroscena dei motivi che ne stanno impedendo il buon esito:

«La trattativa con il Getafe si è bloccata perché ci sono delle problematiche per i diversi agenti che si sono inseriti nella trattativa senza avere la procura dello spagnolo. Vedremo nelle prossime ore gli sviluppi»