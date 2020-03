Castillejo e il suo grazie “strappalacrime” ai tifosi del Milan

L’esterno sinistro spagnolo del Milan si è unito al coro dei ringraziamenti che i calciatori stanno inoltrando ai propri sostenitori

«Grazie a tutti coloro che mi hanno scritto per non farmi sentire solo. Non è facile stare lontano dalla famiglia soprattutto durante questi momenti difficili. Uniti e rispettando le norme, vinceremo».

Con questo bellissimo post apparso sul proprio profilo Instagram, Samuel Castillejo ha voluto ringraziare i propri followers in un momento così delicato per i calciatori stessi e per tutti i propri tifosi. L’esterno spagnolo si è unito idealmente ai messaggi di sostegno di Theo Hernandez e Leao apparsi sui vari profili social.