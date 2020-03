Theo Hernandez e Leao all’unisono: «Vinceremo questa battaglia tutti insieme»

I giocatori del Milan Rafael Leao e Theo Hernandez hanno voluto condividere entrambi un messaggio di incoraggiamento sui social

Per il calcio, come per tutti gli altri settori esistenti, è un periodo estremamente delicato. L’aggressività del Coronavirus a costretto l’intero mondo alla paralisi forzata. In casa Milan, negli ultimi giorni, abbiamo visto come i giocatori rossoneri stanno vivendo questi momenti di isolamento indotto.

Nella giornata di oggi, Rafael Leao e Theo Hernandez hanno entrambi condiviso, tramite i rispettivi profili Instagram, due beli messaggi d’incoraggiamento generale. «Vinceremo questa battaglia tutti insieme», questo il messaggio comune dei due pensieri.