Cassano senza filtri: «Il Milan vince in modo indegno, si ritrova lì per miracolo. l’Inter è la più forte»

Cassano, intervenuto a Viva El Futbol, attacca duramente il gioco della squadra di Allegri e blinda lo scudetto nerazzurro

A margine dell’evento milanese del podcast “Viva El Futbol”, Antonio Cassano è tornato a far discutere con dichiarazioni al vetriolo rilasciate al QS. L’ex talento di Bari Vecchia non ha risparmiato critiche feroci, mettendo nel mirino non solo il rendimento del Milan di Massimiliano Allegri, ma anche la gestione tecnica dei cugini nerazzurri, pur confermando la superiorità della rosa di Cristian Chivu. Il focus di Fantantonio resta la qualità del gioco, elemento che, a suo dire, manca totalmente nella sponda rossonera del Naviglio.

Cassano, le dure parole contro il Milan

«Diciamo che l’Inter può perdere lo scudetto se riprendono Inzaghi. Dai, è evidente, in quattro anni lui ne ha vinto solo uno. L’Inter è ancora la più forte e trionferà in campionato, non si può giudicare da una partita. Il Milan si è ritrovato lì per un miracolo, ha vinto tante gare giocando in modo indegno. A Cremona ha segnato al 90′ di faccia, col Como doveva prendere sei gol e ha portato a casa tre punti, e poi il derby d’andata… Come fa l’Inter a perdere lo scudetto?»

Secondo Cassano, la classifica attuale del Milan sarebbe frutto di episodi fortuiti piuttosto che di una reale identità tattica. Le critiche a Rafael Leao, pur non citate esplicitamente nell’estratto tecnico, rimangono il sottofondo di un’analisi che vede i rossoneri in una posizione di classifica immeritata rispetto a quanto espresso sul campo. Per l’opinionista, il divario con l’Inter resta incolmabile, a patto che la guida tecnica nerazzurra mantenga la stabilità attuale.