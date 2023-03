Cassano: «Con Allegri al Milan facevamo tattica, la squadra andava avanti da sola». Le parole dell’ex rossonero sui tempi al Milan

Intervistato da La Repubblica, Antonio Cassano ha parlato dei tempi passati, quando era al Milan ed era allenato da Massimiliano Allegri.

MILAN – «C’erano Abbiati in porta, Zambrotta, Jankulovksi esterni, Thiago Silva e Nesta centrali, in mezzo Pirlo o Van Bommel, Gattuso, Seedorf e Ambrosini, davanti Cassano, Ibrahimovic e Robinho. Capisce? Non facevamo tattica: martedì si correva un po’, mercoledì palestra, giovedì partitella, venerdì facoltativo e sabato battevamo due rigori, due calci d’angolo e stop. La squadra andava da sola».

