Caso scommesse, Tonali saldava i debiti in un bar vicino San Siro! Il verbale dell’ex rossonero. Segui le ultimissime

Il Corriere Torino riporta alcuni stralci del verbale in cui Sandro Tonali, ex Milan, parlava davanti ai PM del giro di scommesse illecite a cui partecipava. Il centrocampista del Newcastle, così come Fagioli, doveva saldare grossi debiti.

Nell’interrogatorio ha raccontato le modalità con cui effettuava i pagamenti: “Per saldare il mio debito potevo versare contanti a un tale Tommy, che incontravo all’interno di un bar che si trova a Milano, in zona San Siro. Mi sono recato lì 5/6 volte: versavo circa 20.000/25.000 euro“.