Caso Milan Tolosa, la mossa di Cardinale in attesa della UEFA

Caso Milan Tolosa, la UEFA pronta a decidere: la mossa di Cardinale! Questione di conflitto di interessi, ma RedBird è pronto a rispondere

Lunedì 26 giugno la UEFA deciderà se ammettere sia Milan sia Tolosa alle competizioni europee o estromettere la formazione francese dall’Europa League. Nel frattempo, Gerry Cardinale studia la mossa in risposta.

Secondo quanto riportato da Calcio&Finanza, Cardinale valuta «una proposta di scissione della FootballCo intermediate coöperatief U.A., la scatola più in alto nella catena di controllo del Milan, che trasferisce asset e debiti per circa 580 milioni di euro in un altro veicolo Acm FootballCo intermediate coöperatief U.A. Mentre poco meno di 50 milioni restano nella holding originaria. Il Tolosa, prima di questa operazione, era in pancia alla FootballCo BV che nella catena di comando stava un gradino sotto la FootballCo intermediate coöperatief U.A. Alec Scheiner, Niraj Shah e Isaac Halyard, che fanno tutti capo a RedBird, sono presenti sia nel CdA del Milan che in quelli del Tolosa. I tre amministratori, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbero dare le dimissioni dal Consiglio di Amministrazione rossonero»