Caso Milan Tolosa: a breve la decisione della UEFA, ecco quando. Oggetto della questione è la partecipazione in Europa di due club di Redbird

Possibile conflitto di interessi nelle competizioni europee tra Milan e Tolosa. Entrambe le squadre sono della stessa proprietà, ossia RedBird di Cardinale. Lunedì a Nyon inizierà la valutazione per capire se le due squadre potranno partecipare alle rispettive competizioni: i rossoneri in Champions, i francesi in Europa League.

Secondo quanto riportato da Calcio&Finanza, i criteri dettati dalla UEFA andrebbero a favore della permanenza rossonera in Europa. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, la decisione dovrebbe arrivare a metà della prossima settimana.