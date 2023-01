Caso Juventus, Cassano: «Devono pagare anche le altre squadre». Le parole dell’ex rossonero sul caso delle plusvalenze

Antonio Cassano, ex calciatore, ha anlizzato alla Bobo Tv il caso di plusvalenze chevede coinvolto la Juventus. Le sue dichiarazioni:

LE PAROLE – «Se vale per la Juventus, deve valere per tutte le squadre di calcio italiane. La legge deve valere per tutti. Se la Juve ha sbagliato è giusto che paghi, ma devono pagare anche gli altri. In questo caso sono dalla parte della Juve».