Caso Juve, l’avvocato Chiacchio: «Vi spiego cosa può fare il Collegio di Garanzia del Coni»

Eduardo Chiacchio, famoso avvocato, ha commentato il caso Juve e le prossime mosse del Collegio di Garanzia del Coni

Ospite a TMW Radio, l’avvocato Eduardo Chiacchio ha parlato così del caso Juve:

«Eventuali ulteriori contestazioni potranno essere mosse solo dai legali della Juventus. Cosa succederà? Certamente il Collegio di Garanzia del Coni ha tre opzioni: può annullare la sentenza, può essere respinto il reclamo o parte delle motivazioni sono ritenute carenti e insufficienti e il Collegio può rimettere gli atti alla Corte Federale per una rideterminazione della pena. Le intercettazioni dimostrerebbero che c’era un sistema interno che faceva ricorso alle plusvalenze? Il procuratore Chinè ha tenuto in evidenza le confessioni all’interno delle dichiarazioni tra gli stessi dirigenti intercettate. E poi c’è anche quel famoso libro nero con le iniziali FP, che è stato requisito durante le perquisizioni dell’autorità finanziaria. Ribadisco che per nessun calciatore può essere definita una valutazione al momento, in attesa di una regolamentazione. Ma il procuratore ha affermato che queste pratiche si sono palesate nei dialoghi interni alla società e non con dirigenti esterni di altri club».